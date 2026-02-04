Concerto intenso per Psycho Vandals al palco di Empiria | energia grezza e sonoro inascoltato fino a ora

A Genova, il concerto dei Psycho Vandals ha lasciato il pubblico senza fiato. Per tre ore, il palco di Empiria ha vibrato sotto il peso di un’energia pura e senza freni. La band ha scatenato un sound potente, che ha fatto tremare le pareti del locale e coinvolto tutti, senza mezze misure. Un’esplosione di musica che ha preso tutti di sorpresa.

Il palco di Empiria, a Genova, ha tremato per tre ore. Non per un terremoto, ma per l'esplosione di un'energia grezza, selvaggia, che ha travolto il pubblico con la forza di un uragano sonoro. Il 5 febbraio 2026, alle 21.30, i Psycho Vandals hanno portato in scena un live che non si dimentica. Un trio che non si arrende, che non si piega, che non si accontenta di ripetere. Saul Devil al chitarrone, Steve Dazed al basso, Marco Ryde alla batteria: tre uomini che si muovono come una sola macchina da guerra, con riff che tagliano l'aria come lame, voci che urlano in un linguaggio fatto di rabbia, disperazione e ironia nera.

