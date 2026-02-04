Concentrarsi su sé stessi non rende necessariamente più felici

Molti credono che pensare principalmente a sé stessi porti a una vita più felice, anche nelle sedute di psicoterapia. Tuttavia, alcuni esperti avvertono che questo metodo non funziona sempre e potrebbe non portare i risultati sperati. La ricerca mostra che un equilibrio tra attenzione a sé e attenzione agli altri rimane la strada migliore per il benessere.

In una loro canzone del 1966, “I am a rock”, Simon & Garfunkel cantavano: «Se non avessi mai amato, non avrei mai pianto. Sono uno scoglio, sono un’isola». Tutto il testo era una citazione ironica della poesia dell’autore inglese John Donne Nessun uomo è un’isola, un titolo spesso usato anche colloquialmente per ricordare che le vite umane sono interconnesse, ed è giusto e inevitabile che sia così. Alcuni approcci terapeutici che riscuotono da anni grande successo, sui social, nei libri di auto aiuto ma anche nei percorsi di psicoterapia, sembrano però fondati su un’idea opposta: che sia utile imparare a prendersi cura di sé liberandosi delle aspettative, delle pressioni e delle fatiche che derivano dalle relazioni con gli altri. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Secondo un’analisi sociologica, un eccessivo isolamento può complicare le relazioni interpersonali.

