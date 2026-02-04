Commissioni regionali Campania i decreti ci sono gli accordi no Liti nel gruppo De Luca e nel Pd

La campagna elettorale in Campania si scalda tra tensioni e accordi mancanti. Manfredi ha firmato i decreti sulle commissioni, ma nel Pd ancora si discute sulla sanità. Oliviero e Cascone si sono scontrati in aula, mentre i candidati per la Sanità, come Matera, Fiola e Raia, restano in bilico. La situazione resta complicata e i nodi da sciogliere sono ancora tanti.

Manfredi firma i decreti sulle commissioni. Scontri in A testa alta tra Oliviero e Cascone. Nel Pd nodo Sanità: Matera in bilico, Fiola e Raia in corsa.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Commissioni Regionali Campania Commissioni regionali Campania, Manfredi pronto a firmare i decreti, la cerca la chiusura entro giovedì Con l’obiettivo di sbloccare i lavori del Consiglio, il governatore Manfredi si prepara a firmare i decreti per chiudere le assegnazioni delle commissioni regionali in Campania. Regionali Campania, Cirielli: "De Luca? Appartiene al passato, la sfida è con Fico e il Pd" Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Commissioni Regionali Campania Argomenti discussi: Commissioni regionali Campania, Manfredi pronto a firmare i decreti, cerca la chiusura entro giovedì; REGIONE CAMPANIA. I CONSIGLIERI DI FRATELLI D’ITALIA NELLE COMMISSIONI: ECCO TUTTI I NOMI; Risiko commissioni, settimana decisiva; Si sbloccano le commissioni consiliari, Manfredi firma i decreti di costituzione. Commissioni regionali Campania, Manfredi pronto a firmare i decreti, cerca la chiusura entro giovedìStallo sulle commissioni regionali campane: Manfredi pronto a chiudere le assegnazioni per sbloccare i lavori del Consiglio ... fanpage.it Consiglio Regionale Campania, niente commissioni a un mese dall’insediamento. Tensioni in A testa altaLa questione del mancato accordo nel centrosinistra per nominare 8 presidenti di commissione rischia di paralizzare il lavori del nuovo Consiglio regionale ... fanpage.it Tensione alla Regione Campania Commissioni consiliari regionali Lo stallo sulla definizione delle commissioni e sulla nomina dei Presidenti ha ormai superato ogni limite accettabile di dialettica politica. La scelta del nostro Capogruppo Simeone di fare u - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.