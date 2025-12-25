Una sola fetta di panettone al giorno leva il dietologo di torno | i consigli per sopravvivere ai pranzi di Natale

Natale a tavola è sinonimo anche di dolci, con pandoro e panettone in prima fila. Le feste portano spesso eccessi e calorie in più. Per cercare di rimanere in carreggiata, è bene conoscere il 'peso' dei cibi che si scelgono. In media, in base alle etichette dei prodotti disponibili, 100 grammi di panettone classico valgono 350-360 calorie. Il pandoro classico, nella stessa quantità, arriva a 390-410 calorie. Generalmente, le fette dei dolci sono più abbondanti rispetto ad un etto. Ecco che una singola porzione di panettone fornisce 500 calorie e una di pandoro circa 600. Con le informazioni disponibili, si arriva alla domanda 'fatidica': quanto panettone si può – o si dovrebbe – mangiare? Quanto pandoro? " E' concessa una sola fetta al giorno ", dice il professor Giorgio Calabrese, medico nutrizionista specializzato in Scienza dell'alimentazione e presidente del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare del ministero della Salute.

