Montesano e la presunta lite con Proietti | Leggenda metropolitana

Montesano smentisce le voci sulla presunta lite con Proietti, definendole una leggenda metropolitana. In una dichiarazione, l’attore chiarisce di non aver mai avuto conflitti con il collega, sottolineando che si tratta di rumors infondati. La precisazione mira a fare chiarezza su eventuali malintesi, confermando l’assenza di attriti tra i due artisti.

(Adnkronos) – “Questa è una leggenda metropolitana. Se vi fa piacere con Gigi Proietti abbiamo litigato, ma non è vero, non abbiamo litigato mai. C’era una sana rivalità, ma per far vincere la squadra”. Così Enrico Montesano, ospite di Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, a ‘Maschio Selvaggio’ su Rai Radio 2, ricordando l’energia creativa di un’epoca in cui il talento circolava e si misurava dentro un gioco collettivo. Parlando del rapporto con il tempo, Montesano ha poi aggiunto: “Da una parte aiuta il tempo che passa, perché sublima certe cose, smussa certe asperità, ma da un’altra parte tu dici ‘La vecchiaia è bella, peccato che duri poco’. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

