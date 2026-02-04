Collezionismo e cultura | a Castellammare di Stabia arriva Kronos Expo ospite d’onore l’esperto calabrese Nicolò Giaquinta

A Castellammare di Stabia si prepara una nuova grande occasione per gli appassionati di collezionismo. L’ANFC ha annunciato l’edizione 2026 di Kronos Expo, che si terrà presto in città, con Nicolò Giaquinta come ospite d’onore. L’esperto calabrese porta la sua esperienza nel settore, attirando curiosi e collezionisti interessati a scoprire le novità in arrivo.

L'ANFC – Associazione Numismatica, Filatelica e Collezionistica è lieta di annunciare la nuova edizione di KRONOS EXPO 2026, l'evento di riferimento per appassionati, esperti e curiosi del mondo del collezionismo. La manifestazione si terrà nella splendida cornice dell'Hotel dei Congressi (4 stelle), che si trova in Viale Puglia n.45 a Castellammare di Stabia, facilmente raggiungibile, a pochi minuti dall’uscita autostradale di Gragnano. Situata nel cuore della "perla del Golfo di Napoli", la location offrirà una vista mozzafiato del monte Faito e un’accoglienza di alto profilo per tutti i visitatori.🔗 Leggi su Napolitoday.it

È stata inaugurata la nuova stazione di Castellammare di Stabia, un investimento chiave per migliorare il sistema di trasporto regionale e promuovere la valorizzazione dell'area archeologica locale, offrendo maggiori servizi e collegamenti ai cittadini e ai visitatori.

