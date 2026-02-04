Colico | il camion sta per esplodere il poliziotto-eroe sventa il disastro

Questa mattina a Colico un camion alimentato a gas ha rischiato di esplodere all’interno di una galleria. Un poliziotto presente sul posto è intervenuto in fretta, riuscendo a bloccare la situazione prima che succedesse il peggio. La scena si è svolta in pochi minuti, con il poliziotto che ha messo in salvo le persone e evitato una possibile tragedia.

Colico (Lecco),4 febbraio 2025 – Poteva essere un disastro. Il camion alimentato a gas avrebbe potuto esplodere come una bomba da un momento all'altro dentro la galleria, spazzando via chiunque si trovasse nel tunnel. Il camion sta per esplodere: il poliziotto sventa il disatro. Non è la prima volta Ma gli angeli custodi esistono e a volte vestono un giaccone blu con bande rifrangenti, pantaloni grigio azzurro a strisce cremisi e stivaloni neri tipo centauro. Proprio come Romano Borellini, 55 anni, da 35 poliziotto, ispettore della Polizia stradale in servizio alla sottosezione di Bellano, dove è stato anche vicecomandante.

