Firenze, 5 dicembre 2025 - Dieci date in tutta Italia, oltre 60.000 biglietti venduti e una sfilza di sold out. Prima del gran finale romano, per Coez c’è l’appuntamento con il pubblico fiorentino. Il tour che segna il ritorno del cantautore nei palazzetti, per la gioia dei fan fermerà la sera di sabato 6 dicembre al Mandela Forum. I biglietti (da 46 a 76 euro) sono disponibili online su www.bitconcerti.it, www.vivoconcerti.com e www.ticketone.it, oltre che nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.itpunti-vendita). Prodotta da Vivo Concerti, la tournée porta dal vivo le più grandi hit di Coez e i brani del suo ultimo album “1998”, uscito lo scorso giugno, in uno spettacolo che mescola energia e introspezione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, arriva Coez in concerto al Mandela Forum