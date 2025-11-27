Il judo riammette i russi con inno e bandiera è la prima federazione a farlo | Lo sport deve restare neutrale e libero da influenze politiche

La Ijf – federazione internazionale di judo – ha riammesso gli atleti russi con inno e bandiera: è la prima volta che accade nello sport dal 2022, dal post invasione dell’Ucraina e dalla conseguente estromissione di russi e bielorussi da tantissime manifestazioni sportive. In precedenza anche la federazione internazionale di scherma aveva riammesso i russi prima agli europei del 2023, poi ai mondiali del 2025, ma sempre come “atleti neutrali”, così come accaduto alle olimpiadi di Parigi 2024 e agli ultimi mondiali di nuoto. “La Federazione Internazionale di Judo (Ijf) ha attraversato un periodo di forte pressione geopolitica con misurata responsabilità, garantendo la continua unità della famiglia del judo e la sicurezza e l’equità delle competizioni per tutti gli atleti di tutte le nazioni – si legge nella nota -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il judo riammette i russi con inno e bandiera, è la prima federazione a farlo: “Lo sport deve restare neutrale e libero da influenze politiche”

