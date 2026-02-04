Cimento invernale | torna il Tuffo nel lago a Cannobio

Da novaratoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 7 febbraio a Cannobio torna l'appuntamento con il "Tuffo nel lago".L'evento è organizzato dal Comune con l'associazione Gli amici del tuffo. Il ritrovo è previsto alle 10,30 al Lido di Cannobio, il cimento invernale si terrà poi alle 11. L'età minima per tuffarsi nelle acque gelide del.🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

