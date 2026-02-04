Oltre mille persone sono ancora senza casa nel Nord Italia dopo l’uragano Harry. Le strade di alcune zone sono allagate e molti quartieri sono ancora sotto acqua. A Catania, nel quartiere Plaia, il villaggio Azzurro resta devastato. Le case danneggiate e le strade bloccate rendono difficile l’intervento dei soccorritori. La gente si sposta con difficoltà e aspetta che le autorità trovino una soluzione definitiva.

Il Villaggio Azzurro, il quartiere di Plaia di Catania che si affaccia sul lungomare del litorale etneo, è ancora in ginocchio. Dopo il passaggio del ciclone Harry, avvenuto domenica 30 gennaio con venti che hanno superato i 18 nodi e precipitazioni che hanno raggiunto il 90% di probabilità in poche ore, oltre mille persone restano senza riparo. Le acque, alte fino a un metro in alcune zone, hanno invaso case, scale, garage, e hanno bloccato l’accesso a strade e piazze. I residenti, molti dei quali hanno dovuto abbandonare le abitazioni con solo il necessario, vivono in alloggi temporanei, in case di amici o in strutture di emergenza che non riescono a coprire la portata del disagio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Cicloni e allagamenti nel Nord: oltre mille persone ancora senza riparo dopo l'uragano Harry

Decine di barche partite dalla Tunisia sono scomparse nel Mediterraneo centrale durante il passaggio del ciclone Harry.

