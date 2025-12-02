Cpr in Albania esposto di ActionAid alla Corte dei Conti sui costi dei centri

Oggi ActionAid chiede ufficialmente alla Corte dei Conti di verificare se l’operazione Albania abbia prodotto un danno erariale. L’esposto ricostruisce due anni di spesa pubblica che si allarga a ogni passaggio: 39,2 milioni stanziati con la legge di ratifica del protocollo, poi improvvisamente aumentati a 65 milioni con il cosiddetto “Decreto Pnrr 2”, quando la competenza passa dalla Giustizia e dal Viminale alla Difesa. È il primo scarto politico: la detenzione amministrativa dei migranti diventa un capitolo militare. Secondo i dati ottenuti tramite accesso civico, la Difesa ha bandito 82 milioni di gare, firmato contratti per oltre 74 milioni – quasi tutti affidamenti diretti – ed erogato più di 61 milioni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Cpr in Albania, esposto di ActionAid alla Corte dei Conti sui costi dei centri

Contenuti che potrebbero interessarti

Cpr in Albania, ActionAid denuncia sprechi e irregolarità: esposto alla Corte dei Conti - facebook.com Vai su Facebook

ActionAid ha depositato in Corte dei Conti un esposto per denunciare lo spreco di risorse dell’operazione Albania. La procura regionale del Lazio, dovrà valutare se esercitare l’azione erariale In (Hot)Spot Albanese e la Campagna d'Albania avevamo analizz Vai su X

Cpr in Albania, esposto di ActionAid alla Corte dei Conti sui costi dei centri - ActionAid denuncia costi gonfiati e appalti opachi: l’operazione Albania finisce sotto esame della Corte dei Conti ... Riporta lanotiziagiornale.it

Cpr in albania, l’esposto di Actionaid e il sospetto di un danno erariale - L’operazione italiana dei CPR in Albania entra in una fase delicata dopo il deposito, da parte di ActionAid, di un articolato esposto alla Corte dei Conti per presunto danno er ... Come scrive stranieriinitalia.it

Ecco tutti i soldi spesi (e sprecati) per i Cpr in Albania. L’esposto di ActionAid alla Corte dei Conti - Il team legale dell’organizzazione ha poi segnalato all’Anac «presunte irregolarità nell’affidamento de ... Secondo editorialedomani.it

Centri per migranti in Albania: ActionAid presenta esposto alla Corte dei Conti per danno erariale e segnalazione all’Anac - ActionAid ha depositato alla Corte dei Conti un esposto di 60 pagine per denunciare lo spreco di risorse pubbliche legato all’operazione Albania e ha segnalato all’Autorità nazionale anticorruzione (A ... Secondo agensir.it

Cpr in Albania, ActionAid denuncia sprechi e irregolarità: esposto alla Corte dei Conti - ActionAid deposita un esposto di 60 pagine alla Corte dei Conti per denunciare sprechi e irregolarità nella gestione dei Cpr in Albania ... Come scrive lanotiziagiornale.it

Migranti, centri in Albania denunciati alla Corte dei conti per danno erariale: “Fino a 18 volte i costi sostenuti in Italia” - ActionAid ha consegnato un esposto alla magistratura contabile e un altro all'Anac per per presunte irregolarità nell’affidamento dell’appalto di gestione delle strutture ... Si legge su ilfattoquotidiano.it