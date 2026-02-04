Ciccio il Tabaccaio e l’uomo di Palazzo Chigi Tutte le chat della Squadra Fiore | Risolviamo problemi loro sanno tutto

La polizia ha sequestrato cinque mila pagine di chat tra l’hacker Samuele “Sem” Calamucci e Vincenzo De Marzio, conosciuto come Tela. Le conversazioni rivelano come i due abbiano cercato di risolvere problemi e come siano stati informati di tutto quello che accadeva all’interno della squadra Fiore. Le indagini continuano per chiarire i dettagli di questa rete di comunicazioni e il coinvolgimento di altri soggetti.

Cinquemila pagine di chat tra l'hacker Samuele "Sem" Calamucci e l'ex spia, nome in codice Tela, Vincenzo De Marzio. Tre anni di messaggi riservati tra i maggiori protagonisti dell'inchiesta milanese sulla società Equalize dietro la quale si celava una centrale di dossieraggi illegali e che mettono sul tavolo non solo i rapporti, ma anche la stessa struttura, con nomi, contatti e società di comodo, del gruppo Fiore. Una squadretta di spioni romani composta da soggetti vicini o interni alle istituzioni e all'intelligence dello Stato su cui sta indagando anche la Procura di Roma. Il nuovo atto in mano ai pm milanesi assomiglia alla trama di un romanzo di John Le Carrè dove ben poco è come sembra.

