Chi l' ha visto? stasera su Rai 3 | i casi del 21 gennaio

Stasera su Rai 3, “Chi l'ha visto?” torna ad approfondire i casi più recenti, tra cui la scomparsa di Antonio Menegon avvenuta il 21 gennaio. Federica Sciarelli guiderà l’approfondimento, offrendo aggiornamenti e nuove informazioni su questa vicenda. L’appuntamento rappresenta un momento di ascolto e riflessione su un episodio che ha suscitato attenzione e curiosità.

Questa sera, mercoledì 21 gennaio 2026, va in onda una nuova puntata di Chi l'ha visto?, come di consueto in prima serata su Rai 3. Federica Sciarelli, alla guida del programma dal 2004, accompagnerà il pubblico tra i casi di cronaca più discussi e delicati, a cominciare dal femminicidio di Federica Torzullo, offrendo aggiornamenti sulle indagini in corso. L'appuntamento, come nelle puntate precedenti, è alle 21.20 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay. Questa sera la puntata di aprirà con l'ennesimo femminicidio in Italia, quello di Federica Torzullo, la donna trovata morta dopo dieci giorni di ricerche in un terreno adiacente all'azienda del marito alle porte di Anguillara Sabazia. Anticipazioni Chi l'ha visto?, il femminicidio di Federica Torzullo: l'ipotesi di premeditazione del maritoQuesta sera, su Rai 3, Federica Sciarelli si occuperà anche della scomparsa dell'ingegnere Antonio Menegon e dell'omicidio di Franka Ludwig.

