Alessia, moglie del comico Antonio Giuliani, si tiene lontana dai riflettori. È la madre di Flavio, nato nel 2008, e vive una vita semplice lontana dal mondo dello spettacolo. La coppia ha scelto di mantenere la privacy, lasciando che siano solo loro a parlare della vita familiare.

Alessia è la moglie di Antonio Giuliani, donna lontana dal mondo dello spettacolo che l’ha reso padre di Flavio unico figlio della coppia nato nel 2008. Oggi l’attore che vedremo a teatro dal 16 gennaio con il. suo nuovo spettacolo The Machine Giuliani, sarà tra gli ospiti de La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno. Romano ma di origini abruzzesi, dopo un passato da muratore decide di intraprendere un percorso artistico, quando negli anni Novanta esordisce sul piccolo schermo con Stasera Mi Butto, per poi esibirsi nei locali della capitale ed approdare in seguito al Seven Show, programma al quale ha partecipato insieme a Teo Mammucari (alla conduzione) e Ficarra e Picone, Max Giusti, Fichi D’India. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Alessia, la moglie di Antonio Giuliani e madre del figlio Flavio

Approfondimenti su Antonio Giuliani

Maria Maddalena Gnudi, moglie di Antonio Albanese, si tiene lontana dai riflettori.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Antonio Giuliani

Argomenti discussi: Alessia Anzioli: chi è la nuova velina di Striscia la Notizia; ALESSIA LIVIA SCHEPP Scomparsa Alessia e Livia Schepp, Chi l’ha visto: Sono vive in Canada; Uomini e Donne, Ciro: Alessia? Mi ha colpito di più esteticamente; Alessia Tarquinio a Le Iene: Nel calcio noi donne siamo il 10% ma ci trattano come un problema.

Chi è Alessia, la moglie di Antonio Giuliani e madre del figlio FlavioAlessia è la moglie di Antonio Giuliani, donna lontana dal mondo dello spettacolo che ... msn.com

La ruota della fortuna, chi è la nuova campionessa Alessia da Arzano e quanto ha vinto il 31 gennaio?La ruota della fortuna, chi è la nuova campionessa Alessia da Arzano e quanto ha vinto il 31 gennaio? Il riassunto. tag24.it

Polaroid di spettacoli fatti con Tiziano Ferro,Antonio Giuliani e Valentina Persia live e alla radio. - facebook.com facebook

The Machine Giuliani", spettacolo di Antonio Giuliani al Nuovo Teatro Orione ift.tt/SWAx4sw x.com