Chi è Maria Maddalena Gnudi la moglie di Antonio Albanese e madre del figlio Leonardo

Maria Maddalena Gnudi, moglie di Antonio Albanese, si tiene lontana dai riflettori. È stata nel suo matrimonio con l’attore e comico, e insieme hanno avuto un figlio, Leonardo. La loro storia d’amore è iniziata poco dopo la fine del primo matrimonio di Albanese con Cristina, madre di Beatrice. Maria Maddalena vive una vita riservata, lontana dai clamori del mondo dello spettacolo.

Maria Maddalena Gnudi è la moglie di Antonio Albanese: i due sono legati da una lunga storia d'amore, nata poco dopo la fine del primo matrimonio dell'artista con l'ex Cristina madre della primogenita Beatrice. Chi è la moglie di Antonio Albanese. Stasera l'attore e regista sarà ospite a Che Tempo Che Fa, in onda sul Nove a partire dalle 19:30, dove presenterà il nuovo film Lavoreremo Da Grandi nelle sale dal 5 febbraio. Nato a Olginate in provincia di Lecco da genitori siciliani, Albanese dopo aver lavorato in radio private e conseguito il diploma alla Scuola D'Arte Drammatica debutta sul palco del teatro Zelig di Milano nei primi anni Novanta.

