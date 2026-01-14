Che cosa vedere in tv stasera 14 gennaio 2026 la guida dei programmi in prima serata e le anticipazioni dalla fiction A testa alta a Chi l' ha visto?
Ecco la guida dei programmi televisivi in onda questa sera, 14 gennaio 2026. Tra le proposte in prima serata, la fiction
Su Canale 5 va in onda la seconda puntata della fiction con Sabrina Ferilli nei panni di una preside vittima di revenge porn, su Rai 3 Federica Sciarelli conduce una nuova puntata di "Chi l'ha visto?": ecco i programmi in onda in prima serata su tutti i canali e le anticipazioni Scopriamo che. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Che cosa vedere in tv stasera, 7 gennaio 2026, la guida dei programmi in prima serata e le anticipazioni, dalla fiction "A testa alta" allo Slalom maschile
Stasera in tv (14 gennaio), Aldo Cazzullo ricorda il disastro del Vajont e le sue vittime - I programmi in onda mercoledì 145 gennaio 2026: Una giornata particolare torna sul dramma della diga, Chi l'ha visto indaga e la Ferilli va A testa alta. libero.it
