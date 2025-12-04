Sul poster dietro al lettino dello studio c’è scritto che l’ idrocolonterapia è “indolore, efficace e senza rischi”. Un’ambientazione quasi da film horror, scoperta stamattina dai poliziotti della Squadra mobile. A Prato, un uomo di 53 anni è finito agli arresti domiciliari per il presunto servizio abusivo di idrocolonterapia nello studio della moglie, medico endoscopista. Secondo le indagini, poi, tre pazienti donne sarebbero state vittime di violenze sessuali durante le sedute dell’uomo. Due di loro hanno trovato il coraggio di denunciare gli abusi. Sull’arrestato, ex guardia giurata, le ipotesi di reato sono esercizio abusivo della professione medica e violenza sessuale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Idrocolonterapia abusiva nello studio medico: 53enne ai domiciliari per abusi sessuali