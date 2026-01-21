Lista UEFA | Roma-Stoccarda e gerarchie forzate chi resta fuori e chi sale

La Roma, impegnata contro lo Stoccarda, si presenta senza i nuovi acquisti Donyell Malen e Robinio Vaz, poiché la UEFA non permette la loro inserzione nella lista A fino alla conclusione della fase di campionato. Questa limitazione influisce sulla composizione della rosa e sulle gerarchie in campo, determinando quali giocatori sono disponibili per la partita e quali devono attendere ulteriori opportunità.

La Roma affronta lo Stoccarda senza i nuovi acquisti Donyell Malen e Robinio Vaz: la Uefa non consente di inserire i due calciatori nella lista A fino al termine della fase campionato. E non è l’unico taglio di peso: Baldanzi, Vasquez esclusi da settembre, quindi non sono opzioni neppure in emergenza. Così Gasperini prepara un attacco “europeo” diverso da quello del campionato. La lista UEFA della Roma: cosa c’è dentro e perché. A settembre la Roma consegna alla UEFA una lista da 25 giocatori, costruita tra paletti sui “formati localmente” e vincoli di ruolo. Dentro sono presenti Bailey e Pellegrini; tra i portieri, la Roma registra Svilar e Gollini in lista A, mentre Vasquez resta fuori (come anche Zelezny), perché la UEFA impone la presenza di almeno tre portieri complessivi e due nella lista principale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Prestiti e rinnovi, il risparmio per la Roma passa da qui. Chi parte, chi resta, chi firma (e chi no)La gestione dei prestiti e dei rinnovi rappresenta un elemento chiave per la sostenibilità economica della Roma.

