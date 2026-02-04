Cesena qui Castrovilli | Ora sto bene fisicamente in passato ho avuto problemi ma l' importante è ripartire

Gaetano Castrovilli si presenta al Cesena e assicura di stare bene fisicamente. Dopo aver avuto problemi in passato, ora si sente pronto a ripartire. Arrivato dal Bari, il centrocampista ha un passato importante nella Fiorentina e ha vinto l’Europeo nel 2021 con l’Italia di Mancini.

Le prime parole di Gaetano Castrovilli da giocatore del Cesena, il centrocampista arriva dal Bari ma con un passato importante nella Fiorentina, è campione d'Europa con l'Italia di Mancini nel 2021.

