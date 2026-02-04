Da lunedì, chi vuole avvicinarsi alla Fontana di Trevi a Roma deve pagare 2 euro. La novità riguarda i turisti e i visitatori non residenti, mentre i romani, i bambini sotto i 6 anni e le persone con disabilità con accompagnatore continuano a entrare gratis. La decisione ha suscitato reazioni e qualche malumore tra chi si aspetta di poter ammirare il monumento senza costi.

Firenze, 4 febbraio 2026 - Da lunedì 2 febbraio 2026 la celebre Fontana di Trevi a Roma è diventata a pagamento: per avvicinarsi alla vasca e percorrere i gradoni si paga un biglietto di 2 euro per i turisti e i non residenti, mentre il monumento resta gratuito da lontano e per i romani, i bambini sotto i 6 anni e le persone con disabilità con accompagnatore. La misura, voluta dal Campidoglio per gestire i flussi di visitatori e sostenere la manutenzione, ha già fatto registrare oltre 3mila prenotazioni e più di 500 biglietti staccati nelle prime ore, con circa 6.500 titoli emessi nella sola prima giornata, nonostante fosse un lunedì di bassa stagione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - C’è un po’ di Firenze alla Fontana di Trevi: la bigliettazione è “made in Toscana”

