Yildiz è vicino a firmare il nuovo contratto con il Torino. Secondo le ultime notizie, manca poco alla firma, e il rinnovo dovrebbe essere ufficiale entro febbraio 2026. Nessuna smentita al momento e i tifosi sperano che la trattativa si concluda presto.

2026-02-04 09:14:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal CdS: TORINO – Yildiz, il rinnovo è al traguardo. Chiuso il mercato invernale, la Juve è pronta a piazzare il vero colpo atteso da tutto l’universo bianconero: il prolungamento del contratto del Dieci. L’alieno (copyright Spalletti ) si avvicina a grandi passi alla firma sulla nuova intesa che lo renderà il punto fermo del presente e del futuro. Negli ultimi giorni sono stati compiuti passi importanti nella direzione di limare gli ultimi dettagli necessari per portare la trattativa al successo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – le cifre e la nuova scadenza del contratto

Approfondimenti su Yildiz Torino

Dopo le recenti indiscrezioni, è ormai certo che Vlahovic non rinnoverà il suo contratto con la Juventus, in scadenza quest’estate.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Yildiz Torino

Argomenti discussi: Bussolengo, un anno in numeri per la Polizia Locale: 28.080 auto fermate, 152 sequestri, 64 notizie di reato; Annuncio Cds: Inter pensa a 1-2 arrivi last minute. Tanto è vero che ha già…; CdS - L'importanza di Dortmund: tornano Akanji, Barella e la Thu-La; Conte, i numeri contro il Chelsea non sorridono al tecnico azzurro: il dato – CdS.

Alisson, il Napoli chiude! Cds: Ecco le cifre, decisiva la volontà del giocatoreSulemana si, poi no. E invece Alisson Santos no e poi sì, scrive il Corriere dello Sport raccontando che ormai ci siamo: il Napoli è pronto a chiudere l’acquisto ... tuttonapoli.net

CdS – Inter, oggi le visite mediche di Jakirovic: le cifre finali dell’affareIl croato è arrivato ieri sera in città e oggi potrà firmare il suo contratto con il club nerazzurro ... msn.com

CdS – #Lang al #Galatasaray, affare fatto: ecco le cifre dell'operazione https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/CdS-%E2%80%93-Lang-al-Galatasaray--affare-fatto--ecco-le-cifre-dell-operazione-145397.aspx #Calciomercato #Napoli - facebook.com facebook

Tutte le cifre del mercato invernale: il saldo delle squadre di Serie A x.com