Il pasticcio dell’illuminazione pubblica A2A e Comune davanti al Tar è polemica

A2A e il Comune di Barlassina sono coinvolti in una disputa legale riguardante la revoca della concessione del servizio di illuminazione pubblica, in vigore da 15 anni. La questione è attualmente davanti al Tar, evidenziando tensioni tra le parti e sollevando questioni sulla gestione e la continuità del servizio pubblico. La vicenda rappresenta un esempio di come le questioni amministrative e contrattuali possano avere ripercussioni sulla fornitura di servizi essenziali.

Il colosso dell’energia A2A in causa con il Comune di Barlassina contro la revoca della concessione del servizio di illuminazione pubblica per 15 anni. Un contenzioso al Tar che coinvolge anche la Provincia per la Centrale unica di committenza che ha seguito il bando pubblico. La richiesta di A2A è di un risarcimento di 398mila euro, ma il Comune ha dato mandato ai legali per resistere in giudizio. La questione è stata affrontata durante l’ultimo Consiglio comunale, sollevata dal consigliere d’opposizione Claudio Trenta, che lamenta la scarsa informazione ricevuta dai consiglieri sul tema. Una critica subito respinta dal vicesindaco Giorgio Porro, il quale ha evidenziato che la questione è invece riportata chiaramente nel Dup, Documento unico di programmazione, come ipotesi di spesa nel caso in cui il Comune dovessere soccombere in giudizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il pasticcio dell’illuminazione pubblica. A2A e Comune davanti al Tar, è polemica Leggi anche: Sovratensione elettrica danneggia rete e illuminazione pubblica: Comune al lavoro per il ripristino Leggi anche: Al via il completamento della transizione a led dell’illuminazione pubblica La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il pasticcio dell’illuminazione pubblica. A2A e Comune davanti al Tar, è polemica - Il colosso dell’energia A2a in causa con il Comune di Barlassina contro la revoca della concessione del servizio di ... ilgiorno.it

«Grazie @grok, ottimo lavoro». È bastato un commento ironico dell’ex squadra di Nicolas Olivera, il Progreso, per riassumere il pasticcio comunicativo dei Montevideo Wanderers. Il club uruguaiano, in piena lotta per non retrocedere e con i nervi già a fior di p - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.