Caso Perisic parla il PSV | L’Inter? Mai ricevuta un’offerta

Il PSV smentisce categoricamente qualsiasi trattativa con l’Inter per Ivan Perisic. La società olandese ribadisce che non ha mai ricevuto alcuna offerta per il giocatore, smorzando così le voci di un possibile ritorno del croato. Le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane sembrano quindi infondate, lasciando l’attuale destinazione di Perisic ancora tutta da definire.

Il tanto chiacchierato ritorno di Ivan Perisic all’Inter non è mai andato oltre lo stato di suggestione. Nonostante i rumors insistenti che hanno infiammato l’ultima sessione invernale di calciomercato, la realtà dei fatti è molto più fredda delle aspettative della piazza nerazzurra. A fare chiarezza definitiva è il Direttore Tecnico del PSV Eindhoven, Earnest Stewart. Intervenendo ai microfoni di ESPN Olanda, il dirigente ha smontato la narrazione di una trattativa concreta tra i due club. “Non abbiamo mai avuto contatti diretti con alcuna società per Ivan”, ha dichiarato Stewart, precisando che il PSV non ha mai ricevuto documenti ufficiali sulla scrivania.🔗 Leggi su Forzainter.eu

La trattativa tra l'Inter e il PSV per Ivan Perisic si fa più intensa.

Questa mattina il PSV ha fatto un'offerta a sorpresa per Cuffy, che ha spiazzato l'Inter.

