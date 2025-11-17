Caso Epstein Trump ai repubblicani | Votate per la pubblicazione dei file è una bufala dei democratici

Donald Trump si mostra sicuro e invita il suo partito a votare per la desecretazione di tutti i fascicoli che riguardano Jeffrey Epstein, miliardario pedofilo morto in carcere nel 2019, nei quali compare anche il suo nome. “I repubblicani dovrebbero votare per la pubblicazione dei documenti Epstein, perché non abbiamo nulla da nascondere ed è tempo di voltare pagina rispetto a questa bufala dei democratici portata avanti solo distrarre dal successo dei repubblicano”, ha detto il presidente degli Stati Uniti in vista del voto di martedì alla Camera americana, dopo che la sua ex fedelissima Marjorie Taylor Greene lo aveva attaccato chiedendo “ trasparenza sui documenti “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caso Epstein, Trump ai repubblicani: “Votate per la pubblicazione dei file, è una bufala dei democratici”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il Sole 24 ORE. . ? L'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/caso-epstein-trump-invita-repubblicari-ad-approvare-pubblicazione-file-AHtcV0mD?refresh_ce - facebook.com Vai su Facebook

#BreakingNews: Caso #Epstein, #Trump invita i repubblicani ad approvare la pubblicazione dei file Vai su X

Caso Epstein, Trump ai repubblicani: “Votate per la pubblicazione dei file, è una bufala dei democratici” - Il presidente USA invita il suo partito a votare per la desecretazione di tutti i fascicoli che riguardano Jeffrey Epstein ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Usa, Trump spiazza tutti sul caso Epstein. “Bufala democratica”, dice sì alla pubblicazione dei file - Donald Trump cambia strategia ed esorta i repubblicani della Camera a votare per la pubblicazione dei fascicoli su Jeffrey Epstein, che ha definito ... iltempo.it scrive

Caso Epstein, Trump e la pubblicazione dei file: “Non abbiamo nulla da nascondere” - Trump ha sottolineato che il partito non ha nulla da nascondere e che il Dipartimento di Giustizia ha già reso pubblici migliaia di documenti, evidenziando che le indagini non riguardano solo figure ... Riporta notizie.it