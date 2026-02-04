Caso Epstein dalle dimissioni dell'ex ministro britannico Mandelson alle convocazioni dei Clinton | cosa è successo

Dopo le dimissioni di Peter Mandelson, che ha lasciato il suo incarico dopo che sono saltati fuori i file legati a Epstein, l’attenzione si sposta sugli Stati Uniti. Bill e Hillary Clinton sono stati convocati davanti al Congresso, aggiungendo un altro capitolo a uno scandalo che coinvolge alte cariche politiche di due paesi. La vicenda continua a riaccendere i riflettori sulle relazioni tra politica e potere.

Dalle dimissioni di Peter Mandelson dopo l'emersione dei file Epstein all'audizione di Bill e Hilary Clinton davanti al Congresso Usa: il caso torna a scuotere le élite politiche tra Regno Unito e Stati Uniti. Indagini penali, pressioni politiche e una nuova battaglia sulla trasparenza.

