Sconvocata la seduta della Commissione Bilancio di manovra finanziaria se ne riparla lunedì

La seduta della Commissione Bilancio prevista per domenica 14 dicembre è stata improvvisamente sconvocata. La manovra finanziaria, quindi, sarà discussa nuovamente lunedì, senza ulteriori dettagli al momento.

La Commissione Bilancio dà forfait sulla manovra. La seduta in calendario per le 23 di domenica 14 dicembre è stata sconvocata, come si legge dal calendario dei lavori parlamentari. Sono saltati anche gli incontri bilaterali con i gruppi. Erano attesi due ulteriori pacchetti di riformulazioni da parte del governo, con le misure per enti locali e imprese, in particolare la modifica per rendere pluriennale l’iperammortamento. Attesa anche la riformulazione dell’emendamento di FdI sulle riserve auree ovvero (l’oro di Banca d’Italia). Slittano quindi anche i primi voti sulla legge di Bilancio in prima lettura a Palazzo Madama e che deve essere approvata dal Parlamento entro la fine dell’anno. Ilfattoquotidiano.it

