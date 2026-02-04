Caro Mimmuzzu mia | un viaggio delicato e intenso al Teatro Primo
Questa sera il Teatro Primo di Villa San Giovanni apre le porte alla 12ª stagione di drammaturgia contemporanea. Sul palco va in scena “Caro Mimmuzzu mia”, uno spettacolo scritto e interpretato da Simona Epifani, con la regia di Francesca Epifani. L’appuntamento è alle 21 di sabato 7 febbraio.
