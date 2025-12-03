Carmen Consoli il raffinato e delicato viaggio della cantantessa al Teatro Augusteo di Napoli photogallery

Alle ultime battute del tour di Carmen Consoli, partito lo scorso ottobre e che ha portato l’artista siciliana sul palco del Teatro Augusteo di Napoli. L’autunno della “cantantessa” si è aperto con la pubblicazione di Amuri Luci, lo scorso tre ottobre, ed è il primo capitolo di una trilogia nel quale il protagonista è il siciliano riscoperto nei testi di Nina da Messina, Ignazio Buttitta, Graziosa Casella, Ibn Hamdis e Teocrito. Il decimo lavoro in studio dell’artista vede la partecipazione di Mahmood ne La Terra Di Hamdis, Jovanotti su Parru Cu Tia e Leonardo Sgroi ( Qual Sete Voi? ). Carmen Consoli, le foto del concerto a Napoli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Carmen Consoli, il raffinato e delicato viaggio della “cantantessa” al Teatro Augusteo di Napoli (photogallery)

