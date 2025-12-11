Notte al Castello per i più piccoli | Natale tra giochi e misteri
Il 20 dicembre, la Rocca di Riolo Terme ospita “Notte al Castello – Christmas Edition”, un evento speciale dedicato ai più piccoli. Tra giochi, misteri e atmosfere natalizie, i bambini potranno vivere un’esperienza magica all’interno di un castello storico, immergendosi nello spirito del Natale in un’atmosfera unica e coinvolgente.
Sabato 20 dicembre, in occasione del Natale, la Rocca di Riolo Terme organizza "Notte al Castello – Christmas Edition". Bambine e bambini coraggiosi potranno trascorrere l'intera notte all'interno delle mura dell'antica Rocca, immersi nell'atmosfera misteriosa e affascinante del castello.
