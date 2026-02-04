Carnevale a San Sisto è tutto pronto | nuovo percorso stesso entusiasmo

4 feb 2026

A San Sisto si respira già l’aria di festa. La 45esima edizione del Carnevale è alle porte, con il tradizionale appuntamento organizzato dall’associazione

È tutto pronto per la 45esima edizione del Carnevale a San Sisto, organizzato come sempre dall’associazione Carnevale "I Rioni" di San Sisto con il patrocinio del Comune di Perugia, in programma a San Sisto (l’8 e il 15 febbraio, ore 14) e in centro storico (il 17 febbraio, ore 17).La.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

