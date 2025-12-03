Sciopero Ikea 5 dicembre scontro tra dipendenti e azienda | chiusi tutti i negozi

Venerdì 5 dicembre i lavoratori e le lavoratrici dei negozi Ikea d’Italia sciopereranno. La protesta nasce dal mancato rinnovo del contratto integrativo aziendale, cioè l’accordo tra azienda e sindacati che serve a integrare le condizioni previste dal contratto collettivo nazionale della distribuzione organizzata. Si tratta di un ritardo piuttosto lungo, perché il contratto integrativo è s caduto nel 2019 e nel corso degli anni i sindacati, voce dei lavoratori e delle lavoratrici, hanno denunciato un continuo peggioramento delle condizioni di lavoro (come il divieto di accesso alla mensa per i part-time) e delle relazioni con l’azienda. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Sciopero Ikea 5 dicembre, scontro tra dipendenti e azienda: chiusi tutti i negozi

