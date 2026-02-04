Carnevale 2026 a Empoli tutte le info

A Empoli si avvicina il Carnevale 2026 e la città si sta organizzando per la seconda sfilata di “Un altro Carnevale, sotto lo stesso cielo”. L’evento si terrà sabato 7 febbraio, con partenza da piazza Farinata degli. Le strade si riempiranno di colori, maschere, musica e tanta allegria, come ogni anno. La gente si prepara a vivere una giornata di festa tra coriandoli, danze e spettacoli, anche quest’anno con l’obiettivo di coinvolgere tutti, grandi e bambini.

Tradizione, follia, canti, suoni, colori, coriandoli, maschere, spettacolo e. danza! La città si sta preparando alla seconda sfilata di "Un altro Carnevale, sotto lo stesso cielo" in programma sabato 7 febbraio 2026 con partenza dal cuore del centro cittadino della città: piazza Farinata degli.

