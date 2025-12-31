Capodanno 2026 in piazza a Viterbo tutte le info | orari viabilità navette e divieti

Il Capodanno 2026 a Viterbo si svolgerà in piazza della Rocca, offrendo un evento gratuito con musica e spettacoli. Per garantire la sicurezza e la buona riuscita della serata, saranno indicati orari, divieti, viabilità e navette dedicate. Si consiglia di consultare le informazioni ufficiali per organizzare al meglio la propria partecipazione e rispettare le disposizioni in vigore.

Capodanno 2026 in piazza a Viterbo. Il capoluogo saluta il 2025 e accoglie il nuovo anno con un evento gratuito che unisce musica, spettacolo e festa nella cornice di piazza della Rocca, nel centro storico della città.Concerto in piazza a Viterbo: il programmaSono i Gemelli Diversi ad. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Capodanno 2026 in piazza a Viterbo, tutte le info: orari, viabilità, navette e divieti Leggi anche: Accessi limitati, divieti sulle bevande e controlli serrati: tutte le regole per Capodanno 2026 in piazza Duomo Leggi anche: Capodanno 2026, cosa sapere: programma, divieti, modifiche viabilità, orari trasporti, meteo

