Cancro perché la nutrizione è un’arma contro la malattia

La nutrizione gioca un ruolo fondamentale nella lotta contro il cancro, ma spesso viene sottovalutata. Molti pazienti arrivano alle terapie già con problemi di malnutrizione, e una volta tornati a casa, non ricevono le giuste indicazioni per migliorare la loro alimentazione. È un aspetto che dovrebbe essere preso più sul serio nel percorso di cura.

La nutrizione oncologica è ancora uno degli aspetti più trascurati nel percorso terapeutico dei pazienti: il 30% dei malati di cancro approccia le terapie già con problemi di malnutrizione e molti, una volta dimessi, non ricevono supporto e indicazioni adeguate per curare la propria alimentazione. “La malnutrizione comporta una degenza superiore e una minore tolleranza ai trattamenti”, sottolinea Riccardo Caccialanza, direttore della Sc Dietetica e nutrizione clinica della Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia, intervenuto all’evento al Senato ‘Quando nutrirsi è curarsi: il valore della nutrizione specializzata in oncologia”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

La gestione della malattia di Crohn richiede un approccio multidisciplinare che integra trattamenti farmacologici e strategie nutrizionali.

Menopause, Cancer Recovery, and Weight Gain: Why It’s Not Your Fault (and What Actually Works)

