Cancellate 100 ore l’anno di extra ai medici l’Ast dice di applicare il contratto Cresce lo scon
L’Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata ha deciso di eliminare 100 ore di straordinario all’anno ai medici. La mossa ha già scatenato proteste tra i sanitari, che accusano l’azienda di mettere a rischio la qualità delle cure. I medici denunciano una scelta che riduce le opportunità di lavoro e aumenta la pressione sui loro ruoli quotidiani. La decisione è arrivata all’inizio di febbraio, creando tensioni tra le parti e alimentando lo scontento tra chi lavora in ospedale.
**Le Ast cancellano 100 ore l'anno ai medici, l'operazione mette in crisi il rapporto con i sanitari** Nei primi giorni di febbraio 2026, l'Azienda Sanitaria Territoriale (Ast) di Macerata ha lanciato una nuova disposizione, con un colpo di spettro che ha causato una crescente tensione tra i medici ospedalieri. La decisione riguarda l'orario di lavoro: le ore extra che il personale sanitario ha maturato negli anni 2024 e 2025 verranno decurtate, con un limite di 103 ore nel primo anno e di 101 nel secondo. In pratica, se un dottore ha lavorato oltre il previsto, dovrà "donare" all'azienda sanitaria circa 16 giorni di lavoro a partire dal 2024.
