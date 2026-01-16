A Napoli il focolaio di meningite è probabile dice l'Asl | il documento inviato ai medici

L’Asl di Napoli ha inviato una comunicazione ai medici e pediatri, segnalando la possibilità di un focolaio di meningite nella zona. Il Dipartimento di Prevenzione ha evidenziato la necessità di monitorare attentamente la situazione e adottare le precauzioni appropriate. La comunicazione mira a garantire una risposta tempestiva e efficace per tutelare la salute pubblica e prevenire eventuali sviluppi.

Il focolaio di meningite nei locali di Napoli è falso, catena Whatsapp smentita del Cotugno: “Tre casi, nessun morto” - L'ospedale Cotugno smentisce le informazioni circolate nelle chat: non risulta un focolaio di meningite e non è vero che due ragazzi sono deceduti ... fanpage.it

Napoli, casi di meningite ma dal Cotugno rassicurano: “Nessun focolaio, niente allarmismi” - A chiarirlo sono gli infettivologi dell’ospedale "Cotugno", intervenuti con una nota ufficiale dopo il ... pupia.tv

Napoli, casi di meningite ma dal Cotugno rassicurano: "Nessun focolaio, niente allarmismi" - #Pupiatv - facebook.com facebook

A Napoli scuola chiusa per meningite: c’è davvero un focolaio x.com

