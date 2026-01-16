A Napoli il focolaio di meningite è probabile dice l'Asl | il documento inviato ai medici
L’Asl di Napoli ha inviato una comunicazione ai medici e pediatri, segnalando la possibilità di un focolaio di meningite nella zona. Il Dipartimento di Prevenzione ha evidenziato la necessità di monitorare attentamente la situazione e adottare le precauzioni appropriate. La comunicazione mira a garantire una risposta tempestiva e efficace per tutelare la salute pubblica e prevenire eventuali sviluppi.
Il Dipartimento di Prevenzione dell'Asl di Napoli a medici e pediatri: "Probabile focolaio di meningite". Attivato il monitoraggio negli ambulatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
