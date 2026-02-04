Can Yaman torna a far parlare di sé, questa volta per un flirt segreto con l’influencer Lorena Ramiro. L’attore turco, molto amato dal pubblico italiano, avrebbe avuto un flirt che nessuno avrebbe smentito. Secondo alcune fonti, nessuna delle due parti avrebbe negato l’intesa, e l’attenzione si concentra su questa relazione nascosta. La loro frequentazione resta avvolta nel mistero, ma l’argomento fa già il giro del web.

Can Yaman è l’uomo del momento. L’attore turco che si è fatto conoscere – e amare – dal pubblico italiano grazie a un ruolo da protagonista nella soap opera Bitter Sweet (e parecchie altre) continua ad attirare l’attenzione di stampa e social media qualsiasi cosa faccia. Ha fatto scalpore l’arresto, durato poche ore, per il possesso di sostanze stupefacenti; ancor più parlare ha fatto l’annuncio di Yaman come co-conduttore del Festival di Sanremo 2026. Oggi, a tornare nel mirino del gossip, è la vita privata dell’attore, che sembra stia frequentando una giovane influencer. Can Yaman a cena con una giovane influencer. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Can Yaman, il flirt segreto con l’influencer Lorena Ramiro: “Nessuna avrebbe detto no”

Approfondimenti su Can Yaman Lorena Ramiro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Can Yaman Lorena Ramiro

Argomenti discussi: Can Yaman sarà il co-conduttore della prima serata di Sanremo 2026; Can Yaman e Lorena Ramiro stanno insieme?; Chi è Lorena Ramiro: carriera, vita privata, social e il presunto flirt con Can Yaman; Can Yaman ospite d'eccezione a Sanremo.

Can Yaman ha una nuova fidanzata? Le foto a cena con l'influencer Lorena Ramiro: «Mi sono divertita, nessuna avrebbe detto no»La vita sentimentale di Can Yaman torna sotto i riflettori. In attesa di vederlo sul palco del teatro Ariston - dove sarà co-conduttore nella ... msn.com

Chi è Lorena Ramiro: carriera, vita privata, social e il presunto flirt con Can YamanChi è Lorena Ramiro, influencer spagnola finita per il presunto flirt con Can Yaman: biografia e carriera, vita privata e curiosità. donnaglamour.it

Il comico ironizza bonariamente sull'ospitata di Can Yaman: "Gli mancano Spongebob, il trenino Thomas e Mary Poppins" - facebook.com facebook

In un fotomontaggio pubblicato su Instagram, il direttore artistico e conduttore si è mostrato nei panni di Carlokan. E sui social è arrivata la risposta ironica di Pieraccioni e Panariello. #Sanremo2026 #CanYaman x.com