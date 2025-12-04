Can Yaman è single finita la relazione con Sara Bluma Cosa ha detto il Sandokan televisivo

Milleunadonna.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Tv lo vediamo accanto alla Perla di Labuan nei panni di Sandokan. Ma nella vita Can Yaman da tempo fa coppia con l'artista e dj di origini algerine Sara Bluma. I due però sembrano essersi lasciati. L'ultima volta che i due sono stati visti insieme risale a fine ottobre, durante un soggiorno a Tenerife. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

