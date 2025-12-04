Can Yaman è single finita la relazione con Sara Bluma Cosa ha detto il Sandokan televisivo

In Tv lo vediamo accanto alla Perla di Labuan nei panni di Sandokan. Ma nella vita Can Yaman da tempo fa coppia con l'artista e dj di origini algerine Sara Bluma. I due però sembrano essersi lasciati. L'ultima volta che i due sono stati visti insieme risale a fine ottobre, durante un soggiorno a Tenerife. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Can Yaman è single, finita la relazione con Sara Bluma. Cosa ha detto il Sandokan televisivo

Scopri altri approfondimenti

Ora cerco un vero amore”. Can Yaman si ritrova di nuovo single. La relazione tra l’attore turco e Sara Bluma, dj di origini algerine, si è interrotta dopo un periodo che, almeno in apparenza, sembrava privo di problemi. I primi indizi sulla fine della storia sono arr - facebook.com Vai su Facebook

Can Yaman è single? La rottura (non confermata) con Sara Bluma e quelle parole: "Ora cerco un amore vero" Vai su X

Can Yaman è single? La rottura (non confermata) con Sara Bluma e quelle parole: "Ora cerco un amore vero" - Il momento professionale d'oro, con Sandokan appena arrivato sulla RAI e già un successo enorme, non sembra trovare un corrispettivo nel privato di Can Yaman. Come scrive msn.com

"Ora cerco il vero amore": Can Yaman torna single. Ecco cosa è accaduto nelle ultime settimane... - La notizia viene lanciata dal settimanale Diva e donna, subito fa rumore. Lo riporta rtl.it

Can Yaman torna single: la love story con Sara Bluma è finita - Can Yaman sarebbe tornato single: la storia con Sara Bluma sarebbe al capolinea. Si legge su novella2000.it

Can Yaman torna single: “Con Sara Bluma è finita, ora cerco un vero amore” - Il noto attore, protagonista della serie Sandokan, ha annunciato la rottura con Sara Bluma ... Secondo fanpage.it

Can Yaman e Sara Bluma si sono lasciati: l’attore torna single - I segnali social che hanno confermato la separazione e la sua confessione sul "vero amore" ... Si legge su 105.net

Can Yaman è single, finita la relazione con Sara Bluma: “Cerco il vero amore” - Dopo settimane di indiscrezioni, alimentate dalla sparizione delle foto insieme ... Si legge su msn.com