Storie dell’Olimpo | lettura ad alta voce per bambini presso la Collezione Archeologica Faldetta

Lunedì 5 gennaio alle ore 11, presso la Collezione Archeologica Faldetta a Brindisi, si terrà “Storie dell’Olimpo”, un appuntamento dedicato alla lettura ad alta voce per bambini dai 6 ai 9 anni. Un’occasione per avvicinare i più giovani alla mitologia e alla cultura antica in un ambiente accogliente e educativo. La partecipazione è rivolta alle famiglie e ai bambini interessati a scoprire le storie degli dei dell’Olimpo.

BRINDISI - Lunedì 5 gennaio, alle ore 11, la Collezione Archeologica Faldetta ospita "Storie dell'Olimpo", una lettura ad alta voce pensata per bambini dai 6 ai 9 anni.Un appuntamento dedicato ai più piccoli per scoprire, attraverso il racconto e l'ascolto condiviso, il fascino dei miti.

