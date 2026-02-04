Questa pomeriggio alle 15, l'Aula di Montecitorio ospita il question time trasmesso in diretta dalla Rai. Bernini, Schillaci e Zangrillo rispondono alle domande dei parlamentari, in una sessione che si preannuncia intensa e diretta.

Roma, 4 feb (Adnkronos) - Si svolge oggi, mercoledì 4 febbraio, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Lo rende noto la Camera. La ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, risponde a interrogazioni sulle iniziative per rafforzare l'attrattività del sistema universitario e della ricerca e per promuovere percorsi di carriera dei ricercatori universitari fondati sul merito e sulla qualità scientifica (Tassinari – FI-PPE); sulle iniziative volte a garantire la continuità delle attività di ricerca, con particolare riferimento ai progetti finanziati dal Pnrr, anche al fine di valorizzare le professionalità e le competenze acquisite dal personale delle università e degli enti di ricerca (Grippo - AZ-PER-RE); sul livello di avanzamento degli interventi previsti dal Pnrr in materia di alloggi universitari (Bignami – FDI); sulle iniziative normative in materia di università telematiche, al fine di assicurare lo svolgimento degli esami in presenza (Piccolotti – AVS). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Camera: Question time con Bernini, Schillaci e Zangrillo

Approfondimenti su MonteCitorio Parlamento

Oggi, mercoledì 14 gennaio alle 15, si svolge in diretta dall'aula di Montecitorio il question time trasmesso da Rai Parlamento.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su MonteCitorio Parlamento

Argomenti discussi: La diretta video del question time con i ministri Crosetto e Musumeci; Camera: alle 15 question time con Crosetto, Urso e Musumeci; I lavori parlamentari della settimana dal 2 al 6 febbraio; Il dibattito sui fondi post-maltempo alla camera: il question time è infuocato.

Camera: Question time con Bernini, Schillaci e ZangrilloRoma, 4 feb (Adnkronos) - Si svolge oggi, mercoledì 4 febbraio, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Lo rende noto l ... lanuovasardegna.it

Camera, oggi question time con i ministri Crosetto, Urso e MusumeciSi svolge oggi, mercoledì 28 gennaio, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto ... adnkronos.com

Non arrivano certezze dal question time alla Camera dei deputati sulle estrazioni di #gas naturale in Alto Adriatico. La deputata rodigina Nadia Romeo denuncia l’assenza di studi aggiornati - facebook.com facebook