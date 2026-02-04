Camera | Question time con Bernini Schillaci e Zangrillo
Questa pomeriggio alle 15, l'Aula di Montecitorio ospita il question time trasmesso in diretta dalla Rai. Bernini, Schillaci e Zangrillo rispondono alle domande dei parlamentari, in una sessione che si preannuncia intensa e diretta.
Roma, 4 feb (Adnkronos) - Si svolge oggi, mercoledì 4 febbraio, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Lo rende noto la Camera. La ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, risponde a interrogazioni sulle iniziative per rafforzare l'attrattività del sistema universitario e della ricerca e per promuovere percorsi di carriera dei ricercatori universitari fondati sul merito e sulla qualità scientifica (Tassinari – FI-PPE); sulle iniziative volte a garantire la continuità delle attività di ricerca, con particolare riferimento ai progetti finanziati dal Pnrr, anche al fine di valorizzare le professionalità e le competenze acquisite dal personale delle università e degli enti di ricerca (Grippo - AZ-PER-RE); sul livello di avanzamento degli interventi previsti dal Pnrr in materia di alloggi universitari (Bignami – FDI); sulle iniziative normative in materia di università telematiche, al fine di assicurare lo svolgimento degli esami in presenza (Piccolotti – AVS). 🔗 Leggi su Iltempo.it
