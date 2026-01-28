Juventus | situazione Dusan Vlahovic

La Juventus sta per perdere Dusan Vlahovic. Secondo le ultime voci, l’attaccante serbo sta per firmare un pre-contratto con un altro club già a partire da gennaio 2026. Il suo contratto con i bianconeri scade il 30 giugno 2027, ma sembra che il suo futuro sia ormai deciso altrove.

La situazione di Dusan Vlahovi? alla Juventus è ormai al capolinea: secondo le ultime indiscrezioni, l’attaccante serbo è pronto a firmare un pre-contratto con un altro club già a partire da gennaio 2026, con scadenza del suo accordo bianconero fissata al 30 giugno 2027. Luciano Spalletti, dopo mesi di gestione L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: situazione Dusan Vlahovic Approfondimenti su Juventus Vlahovic Juventus, il bollettino medico su Dusan Vlahovic Infortunio Dusan Vlahovic, ecco come sta l’attaccante della Juventus Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. La situazione VLAHOVIC JUVE!! #calcio Ultime notizie su Juventus Vlahovic Argomenti discussi: Rientro Vlahovic, quando torna: ecco cosa fare al Fantacalcio; Vlahovic: rientro o stagione finita? Ecco la situazione del serbo; Il rischio possibile attorno a Dusan Vlahovic scaturisce dal blitz della Juventus per En Nesyri del Fenerbahce; Juventus, Dusan Vlahovic al capolinea | Il nome del sostituto è già pronto. Juventus, Vlahovic pronto a firmare per un altro club: Spalletti non si fida piùOggi il serbo compie gli anni, probabilmente per l'ultima volta con la maglia della Juventus ... msn.com Vlahovic compie 26 anni: gli auguri della JuventusLa Juventus, sul proprio sito ufficiale, augura buon compleanno a Dusan Vlahovic, attaccante classe 2000 della nazionale serba e dei bianconeri, che compie oggi 26 anni: Quinto compleanno ... tuttojuve.com A disposizione di Luciano #Spalletti c’era praticamente tutta la rosa, eccetto tre elementi importanti, vale a dire i soliti Daniele Rugani, Dusan Vlahovic e Arek Milik. @junews24com x.com La bella vittoria della Juventus sul Napoli apre a un nuovo interrogativo: ercare un nuovo attaccante oppure rimanere così, aspettando magari il rientro di Dusan Vlahovic e, nel frattempo, sfruttare la buona condizione di un Jonathan David apparso finalmente - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.