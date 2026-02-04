La Commissione europea ha preso una posizione chiara sulla proposta di Gianni Infantino di far tornare la Russia alle competizioni internazionali di calcio. Bruxelles ha respinto l’idea, sottolineando che ignorare le conseguenze della guerra causerebbe troppo dolore. La decisione arriva dopo settimane di discussioni e mette fine a ogni speranza di reintegro a breve termine.

Bruxelles, 4 feb. (Adnkronos) - Anche Bruxelles boccia l'ipotesi, avanzata da Gianni Infantino, di riammettere la Russia alle competizioni calcistiche internazionali. "Lo sport non esiste nel vuoto. Riflette chi siamo e ciò che scegliamo di rappresentare", ha scritto su X il commissario europeo allo Sport, Glenn Micallef, chiedendo di mantenere le sanzioni e lanciando l'hashtag #YellowCardForFIFA. "Permettere agli aggressori di tornare nel calcio globale come se nulla fosse accaduto ignora i rischi reali per la sicurezza e il profondo dolore causato dalla guerra", ha aggiunto. Infantino aveva dichiarato a Sky News che divieti e boicottaggi "hanno solo creato più frustrazione e odio" e che sarebbe un segnale positivo vedere "ragazzi e ragazze della Russia" tornare a partecipare ai tornei in Europa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Calcio: Ue boccia ipotesi Infantino, 'ritorno Russia ignora dolore causato da guerra'

Bruxelles conferma il suo veto sul ritorno della Russia nel calcio internazionale.

