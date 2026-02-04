Calambrone bando della questura per la gestione dello stabilimento della polizia | requisiti e come

La questura di Pisa ha avviato una gara per affidare la gestione triennale dello stabilimento balneare della Polizia di Stato a Calambrone. Il bando è stato pubblicato ufficialmente, e ora le imprese interessate possono presentare la loro candidatura rispettando i requisiti richiesti. La struttura si trova lungo il Viale del Tirreno, e l’obiettivo è trovare un gestore che possa mantenere e valorizzare il servizio per i prossivi tre anni.

La questura di Pisa ha aperto una gara per l'affidamento della gestione triennale dello stabilimento balneare della Polizia di Stato ubicato a Calambrone, lungo il Viale del Tirreno nel comune di Pisa. Il bando, pubblicato il 3 febbraio 2026, prevede l'assegnazione dei servizi relativi al noleggio di attrezzature da spiaggia, salvamento in mare, pulizie, manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ristorazione e bar. La concessione, che avrà durata triennale, ha un valore stimato complessivo di circa 147mila euro, con una media annuale di 49mila euro. Il prezzo base di gara è stato fissato a 62mila euro, con la possibilità per i partecipanti di presentare offerte con rialzo percentuale rispetto a tale cifra.

