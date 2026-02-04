Bonus mamma e bebè | un contributo di 591 euro a oltre 200 famiglie

Il Comune di Pisa ha pubblicato l’elenco provvisorio dei beneficiari del Bonus Mamma e Bebè 2025. Sono più di 200 le famiglie che riceveranno un contributo di 591 euro per aiutare a coprire le spese legate alla nascita e alla maternità. La somma si aggiunge a un aiuto concreto per i neo-genitori, che potranno usarla per le prime necessità del bambino.

È online l’elenco provvisorio dei beneficiari del 'Bonus Mamma e Bebè 2025', il contributo una tantum istituito dal Comune di Pisa per sostenere i neo-genitori nelle spese di prima necessità legate alla nascita e alla maternità. Il documento è consultabile al seguente link: https:www.comune.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Il Comune di Pisa ripropone il bonus mamma e bebè 2025, un contributo una tantum di 1500 euro destinato ai neo genitori.

Pagamento bonus mamma accolta e messa in pagamento il 28 gennaio.! Controllate il fascicolo previdenziale del cittadino è uscita la data di pagamento x il 5/2/2026 facebook