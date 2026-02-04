Bologna-Milan Fofana parla della canzone virale su di lui e fissa l’obiettivo

Fofana, centrocampista del Milan, ha preso la parola dopo la partita contro il Bologna. In conferenza stampa, il giocatore ha commentato la canzone virale su di lui e ha spiegato quale obiettivo si è prefissato per le prossime partite. La sfida si è conclusa con il Milan che punta a migliorare la propria posizione in classifica.

Youssouf Fofana, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sul fatto che ultimamente sembrava triste: "A livello mentale sto sempre bene. È vero che penso alla mia partita quando gioco, gli altri pensieri non rimangono nella mia testa tutta la settimana. Ho sbagliato qualche partita, ma cerco sempre di fare meglio la prossima. Il campo mi è mancato, è un piacere essere tornato sul campo". Cosa sentono in spogliatoio, se pensano di poter lottare per vincere: "L'obiettivo non è lottare contro qualcuno, ma di fare meglio dell'anno scorso.

