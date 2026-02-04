Bologna Freuler critico | Abbiamo regalato due gol al Milan Paghiamo carissimo gli errori

Da pianetamilan.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Remo Freuler non nasconde la delusione dopo la sconfitta contro il Milan. Il centrocampista del Bologna ammette che la squadra ha regalato due gol agli avversari e che questi errori si pagano caro. Freuler ha parlato a Sky Sport al termine della partita, giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara', e ha sottolineato quanto sia difficile recuperare quando si commettono errori così evidenti.

Remo Freuler, centrocampista rossoblù, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla sconfitta subita per mano del Milan: "Eravamo messi bene in campo fino all'1-0. Paghiamo sempre caro gli errori che commettiamo, sta succedendo da più di un mese". Sulla partita ha poi aggiunto: "Il Milan è fortissimo e ben messo in campo. Ma gli abbiamo regalato due gol. Il terzo gol è stato una mazzata ad inizio ripresa". Sui troppi errori: "Se sbaglia uno manca l'aiuto di un compagno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

bologna freuler critico abbiamo regalato due gol al milan paghiamo carissimo gli errori

© Pianetamilan.it - Bologna, Freuler critico: “Abbiamo regalato due gol al Milan. Paghiamo carissimo gli errori”

Approfondimenti su Bologna Milan

Freuler al termine di Bologna-Milan: “Ci abbiamo messo troppo del nostro per prendere gol”

Remo Freuler commenta la sconfitta del Bologna contro il Milan.

Genoa-Bologna 3-2, Italiano: "Rosso a Skorupski? Non è occasione da gol. Paghiamo errori"

Al Ferraris, Vincenzo Italiano commenta con rammarico la sconfitta del Genoa contro il Bologna, conclusa sul 3-2.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Bologna Milan

bologna freuler critico abbiamoBologna, Freuler a Sky: Milan fortissimo e ben messo in campo. Paghiamo carissimo gli erroriAl termine del match contro il Milan, Remo Freuler, centrocampista del Bolgona, ha commentato così la sconfitta contro i rossoneri: Eravamo messi bene in campo fino all'1-0. milannews.it

bologna freuler critico abbiamoBologna, Freuler non cerca scuse: Appena subiamo un episodio cade tutto il castelloIl centrocampista del Bologna Remo Freuler ha parlato a Sky Sport dopo il pesante ko contro il Milan per 3-0, risultato che amplifica un periodo di crisi. tuttomercatoweb.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.