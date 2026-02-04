Bologna Freuler critico | Abbiamo regalato due gol al Milan Paghiamo carissimo gli errori

Remo Freuler non nasconde la delusione dopo la sconfitta contro il Milan. Il centrocampista del Bologna ammette che la squadra ha regalato due gol agli avversari e che questi errori si pagano caro. Freuler ha parlato a Sky Sport al termine della partita, giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara', e ha sottolineato quanto sia difficile recuperare quando si commettono errori così evidenti.

Remo Freuler, centrocampista rossoblù, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla sconfitta subita per mano del Milan: "Eravamo messi bene in campo fino all'1-0. Paghiamo sempre caro gli errori che commettiamo, sta succedendo da più di un mese". Sulla partita ha poi aggiunto: "Il Milan è fortissimo e ben messo in campo. Ma gli abbiamo regalato due gol. Il terzo gol è stato una mazzata ad inizio ripresa". Sui troppi errori: "Se sbaglia uno manca l'aiuto di un compagno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano. MILAN (3-5-1-1): Maignan; De Winter Gabbia, Pavlovic Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek; N - facebook.com facebook