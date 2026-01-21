BLOG | Solitudine affettiva | perché oggi ci sentiamo soli anche in due

La solitudine affettiva rappresenta una condizione in cui, pur condividendo uno spazio con un’altra persona, si avverte un senso di isolamento emotivo. Questa forma di solitudine può colpire chi si trova in coppia o in relazioni strette, evidenziando come il sentirsi soli possa dipendere da aspetti interiori e comunicativi. In questo articolo, analizzeremo le cause e le dinamiche di questa esperienza spesso sottovalutata.

C’è una solitudine che non ha nulla a che fare con l’assenza. È la solitudine che si prova accanto a qualcuno. Seduti sullo stesso divano, nello stesso letto, nella stessa vita. Ed è forse una delle forme più dolorose di isolamento emotivo.La solitudine affettiva nasce quando la relazione perde.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Leggi anche: Ci sentiamo tutti come Cristo in Croce (e ci siamo portati avanti anche con la Pasqua)

Leggi anche: “Noi sopravvissuti al Bataclan ci sentiamo come fratelli. La cosa più dura oggi? Sentire l’obbligo di stare bene e godersi la vita perché non siamo morti”

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Solitudine, famiglie fragili e ragazzi allo sbando: la psicologa Basentini racconta perché abbiamo tutto ma non abbiamo più la carica emotiva che ci fa sentire vicini agli altri.

BLOG | Solitudine affettiva: perché oggi ci sentiamo soli anche in dueLa solitudine affettiva nasce quando la relazione perde profondità. Quando non ci si sente più visti, ascoltati, riconosciuti. Non mancano le persone, manca il contatto autentico ... arezzonotizie.it

Natale non è Natale per tutti. C’è chi festeggia. E c’è chi resta solo. Questo carosello parla di chi non si vede. Nel nostro articolo sul blog trovi il contesto, le cause e le storie dietro questi dati. Link in bio. #chrismas #comunità #solitudine #isolamento #natal - facebook.com facebook