Biogem nuovi tirocini formativi nell’ambito del programma GOL

Tempo di lettura: < 1 minuto Lunedi? 2 febbraio sono partiti 8 tirocini formativi attivati da Biogem nell'ambito del programma GOL (Garanzia di Occupabilita? dei Lavoratori), un'iniziativa nazionale, promossa dalla Regione Campania, finanziata dal PNRR per promuovere l'inserimento lavorativo dei disoccupati. Giovani laureati in discipline scientifiche, tra cui Biotecnologie, Scienze Biologiche e Farmacia, potranno usufruire di un periodo di affiancamento ai ricercatori di Biogem, che presteranno il proprio contributo in qualita? di tutor, contribuendo ad arricchire le competenze, sia teoriche sia pratiche, dei partecipanti.

