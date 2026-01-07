Quest’anno, l’Appennino si è svegliato sotto una spessa coltre di neve, che ha coperto le vallate e le case sparse. Dalla collina di Predappio a quella di Premilcuore, i cumuli di neve variano dai 20 ai 50 centimetri, interessando anche i passi più alti come il Muraglione e il Peschiera. Un inverno che, nonostante le difficoltà, regala scenari imbiancati e paesaggi suggestivi.

La Befana quest’anno in Appennino non ha portato solo regali, carbone e cipolla, ma anche la neve, che va dai 20 centimetri della collina nei dintorni di Predappio e Dovadola, ai 30 di Premilcuore, Rocca San Casciano, Portico e Tredozio, fino ai 40-50 nei passi appenninici dei Tre Faggi lungo la strada provinciale del Rabbi; oppure al Muraglione lungo la statale 67; o del passo del Peschiera, lungo la strada provinciale 55 San Benedetto in Alpe-Marradi. Per prudenza i sindaci dei comuni del crinale, cioè Premilcuore, Portico e San Benedetto e Tredozio, hanno deciso per oggi la chiusura delle scuole, cui si sono allineati anche i colleghi della collina: Predappio, Dovadola, Rocca San Casciano e Modigliana, imitati poi in tutto il Forlivese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vallate imbiancate: "Cumuli davanti alle case sparse"

Leggi anche: Neve sulle Dolomiti, case e strade imbiancate a Belluno

Leggi anche: Furgone sospetto davanti alle case, scatta il blitz: trovate tenaglie e arnesi da scasso

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Vallate imbiancate: Cumuli davanti alle case sparse.

Vallate imbiancate: "Cumuli davanti alle case sparse" - La Befana quest’anno in Appennino non ha portato solo regali, carbone e cipolla, ma anche la neve, che va dai 20 centimetri della collina nei dintorni di Predappio e Dovadola, ai 30 di Premilcuore, Ro ... msn.com